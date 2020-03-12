شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: مليش علاقة بمسلسل "شاهد عيان" ومحدش كلمنى من صناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة نجلاء بدر لـ"الخليج 365" مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد والذى انطلق تصويره قبل أيام للعرض في شهر رمضان المقبل مضيفة أنها مندهشة من تداول اسمها مع أبطال العمل في الأخبار التي تم نشرها في الأيام الماضية لافتة إلى أنها لا تعرف عن العمل شيئاً ولم يتحدث معها أحداً من صناعه في الأساس.



نجلاء بدر

وأكدت نجلاء أن تشارك في رمضان المقبل بمسلسلين تعكف على تصوريهما في الوقت الحالى هما "الفتوة" مع ياسر جلال وإخراج حسين المنباوى، و"البرنس" مع محمد رمضان وإخراج محمد سامى مشيرة إلى أنها سعيدة ودورها في العملين المختلفين تماماً عن بعضهما وهذا كان السبب وراء موافقتها على تقديمهما معاً هذا العام.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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نجلاء بدر فى الفتوة

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأ أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.