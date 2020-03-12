تحطم جراج وسيارة.. منتج يكشف خسائره من عاصفة "التنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المنتج سيف عريبي، صورا عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" يكشف بها حجم الضرر، الذي تعرض له "الجراج" الخاص به.

وسقطت "سقف وسور الجراج على سيارته".

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وكتب عريبي في تعليقه: "الحمد لله على كل حال، عاصفة التنين".

وعلق المخرج ياسر الياسري: "سلامات حبيبي بالحديد ولا بالبشر".

يُذكر أن المنتج سيف عريبي منتج عراقي أنتج في مصر عدة أفلام من بينها 122، والقرد بيتكلم.