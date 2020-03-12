محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر المنتج سيف عريبي، صورا عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" يكشف بها حجم الضرر، الذي تعرض له "الجراج" الخاص به.
وسقطت "سقف وسور الجراج على سيارته".
وكتب عريبي في تعليقه: "الحمد لله على كل حال، عاصفة التنين".
وعلق المخرج ياسر الياسري: "سلامات حبيبي بالحديد ولا بالبشر".
يُذكر أن المنتج سيف عريبي منتج عراقي أنتج في مصر عدة أفلام من بينها 122، والقرد بيتكلم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم جراج وسيارة.. منتج يكشف خسائره من عاصفة "التنين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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