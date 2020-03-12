بعد تعرضها لحادث سيارة.. رنا سماحة: "السيارة تضررت من الأمام بالكامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة رنا سماحة، إنها بصحة جيدة بعدما تعرضت لحادث سيارة على طريق السويس.

وأكدت "سماحة" في تصريح خاص لمصراوي، أنها لا تعاني من إصابات، ولكن تضررت عربيتي من الأمام بالكامل، ووجهت الشكر لجمهورها على الاطمئنان عليها.

وعن حقيقة إلغاء حفلها في العاصمة العمانية مسقط، قالت: "الحفل هيقام في معاد يوم 20 مارس إن شاء الله، مع المطرب إيوان".

وكانت رنا سماحة قد نشرت صورا لسيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أعلنت من خلالها أنها تعرضت لحادث سيارة.