محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر أحمد حاتم، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له يمازح بها جمهوره. وظهر حاتم في الصورة في بلكونة منزله من وهو يقف وأمامه "الجردل" وممسكا بشمسية، ومرتديًا نظارة بحر. وعلق حاتم على الصورة: "مفيش نقطة مية هتخش طول مانا عايش". يذكر أن أحمد حاتم يصور حاليا فيلم "الغسالة" مع الفنانة هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مفيش نقطة مية هتخش".. أحمد حاتم يسخر من الطقس السيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.