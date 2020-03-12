محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
في 11 مارس 1929، ولد النجم الكبير محمد قنديل، وهو أحد أهم القامات في تاريخ الأغنية العربية.
ومن أشهر أغاني الفنان الكبير أغنية "سحب رمشه"، التي خصص لها الموسيقار الكبير عمار الشريعي جزءا من حلقة ضمن برنامج "سهرة شريعي".
الأغنية كتب كلماتها الشاعر عبدالفتاح مصطفى، ولحنها الفنان الكبير عبدالعظيم عبدالحق.
وقال "الشريعي" إن الأغنية تعتبر من أحلى ما تم تقديمه في تاريخ الغناء العربي، كما أن فكرتها وكلماتها جميلة وطريفة، والكوبليهات مبنية على منطق مثلث، وهي بالنهاية بديعة.
وتابع: "اللحن حدث ولا حرج عن جمال وشرقية والشقاوة المستترة داخل أعمال عبدالعظيم عبدالحق، فهو ملحن صاحب نفس طويل، وجمله الموسيقية طويلة".
وأضاف: "محمد قنديل مطرب لا يجود الغناء به كثيرا، مايتكررش تاني، وقماشة صوته ماتتكررش، قنديل روقان وسلطنة عالية جدا، كأنها مولودة جواه وجزء منه، إيه الدفا العاطفي ده، صوته فيه حاجة مذهلة، ودخوله في بداية الأغنية محتاج حد يكون متسلطن وكاحح، مش واحد لسه بادئ الأغنية".
كانت هذه تفاصيل خبر عمار الشريعي عن أغنية قنديل "سحب رمشه": "حاجة مذهلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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