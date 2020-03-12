بسبب كورونا.. غلق دور العرض السينمائية في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المملكة أعلنت، تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة، أن القرار تم تفعيله، وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الأربعاء، عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد19"، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس، فيما تم تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس.
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