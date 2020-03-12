"أنا الأسد أهو"..كيف تفاعل نجوم الفن مع سوء الأحوال الجوية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تفاعل عدد من نجوم الفن، مع سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها مصر اليوم.

وعلق عدد من الفنانين عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على الطقس السيء.

ونشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة له من الشارع، معلقا: "أنا الأسد أهو، أنا نزلت فالإعصار وهولعها نار".

بينما نشرت هبة رشوان ابنة الفنان القدير رشوان توفيق، عبر حسابها بموقع فيسبوك، مقطع فيديو والدها وهو يدعو الله أثناء نزول المطر.

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وكتب المخرج محمد سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أنا سعيد من أجل الأشجار والله، الشجر ده بقاله سنين ماحسش بالانتعاش والنظافة دي".

كذلك كتب على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "شكرا للشرطة وهيئة المجاري اللي موجودين في الشارع، المرور والشرطة وعربيات الانتشار السريع موجودة، ربنا يكون في عونكم".

واكتفى الفنان فتحي عبدالوهاب، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، يظهر فيها شاطئ البحر والغيوم والأشجار تتحرك بسبب الرياح.

فيما نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من أحد أعماله الفنية، وهو يستعد للغطس، وعلق: "لما تبقى نازل تجيب حاجة من تحت في الجو ده"، وتابع: "ربنا يستر علينا".

بينما كتب الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "ربنا يكون في عون كل حد نزل من بيته النهاردة علشان أكل عيشه، ويكون في عون كل عسكري وظابط واقف في الشارع أو على الحدود، ربنا يكون في عون أي حد مالوش بيت ومش عارف يروح فين في الجو ده".