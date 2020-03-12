محمد منير يكذب حسن شاكوش: ولا كلمته ولا أعرفه أصلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أنت الوحيد الذي يصلح لعمل أغاني لمصر لأن الشعب يحبك".. تصريح أدلى به مغني المهرجانات حسن شاكوش في عدة برامج منها "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، مؤكدًا دعم الفنان محمد منير له، فما هي حقيقته.

وردا على ذلك، قال الفنان الكبير محمد منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كل ما أستطيع قوله أن ذلك غير صحيح، ولم أتحدث معه، ولا أعرفه"، مضيفًا: "كل تركيزي حاليا في عملي فقط، على أمل أن أقدم حاجات حلوة للناس خلال الفترة المقبلة".

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كان الكينج محمد منير، أحيا مؤخرًا حفلا أقيم في أسوان تحت عنوان "سر الكينج"، بمشاركة المغني العالمي مصري الأصل عادل طويل، الذي قدم معه أغاني "ياسمينا" الحائزة على الأسطوانة البلاتينية، و"عالم واحد".

وكان حسن شاكوش قال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الكينج محمد منير تواصل معي لدعمي وهذا شرف كبير لي".

وتابع شاكوش: "محمد منير قال لي: أبناء اخواتي بيحبوك وأنت الوحيد الذي يصلح لعمل أغاني لمصر لأن الشعب يحبك".