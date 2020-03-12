بعد الجراحة.. زوجة أحمد زاهر تكشف تطورات الحالة الصحية لابنتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، تفاصيل الحالة الصحية لابنتها الكبرى "ملك"، التي أجرت مساء أمس الأربعاء عملية جراحية لاستئصال المرارة.

وقالت "هدى" في تصريح خاص لمصراوي، إن ابنتها أجرت العملية بالأمس، ولم تكن تعاني من قبل من آلام بالمرارة، مشيرة إلى أن ما حدث "جاء فجأة".

وتابعت: "الدكتور طمنا الحمد لله، وخرجنا من المستشفى النهاردة لأن ملك مبتحبش المستشفيات، وفيه ممرضة هتتابع معانا على مدار 48 ساعة، هتكون ملك فيهم تحت الملاحظة".

وكان الفنان أحمد زاهر، قد كتب عبر حسابه بموقع إنستجرام: "حمدًا لله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري، حمدًا لله علي سلامتك يا ملوكتي، وإن شاء الله هتبقي زي الفل، أزمة وعدت الحمد لله، المرارة وشيلناها، الحمد لله، يا رب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي، ويحلي أيامك كلها".