ختم النمروالأخ الكبيروبخط الإيد يحققون نجاحا جماهيريا كبيرا

في السنوات الدرامية الأخيرة، اتجه بعض نجوم الدراما لعرض أعمالهم الفنية بعيداً عن الماراثون الدرامي السنوي، لأسباب عدة أهمها أخذ مساحتها وحجمها المناسب مع الجمهور، خاصة مع تزاحم عرض الأعمال الفنية يظلم بعض المسلسلات في عرضها.

فبدأ الفنان أحمد صلاح حسني بعرض مسلسله الجديد"ختم النمر" بعيداً عن رمضان، والذي تم عرضه على شاشات التلفاز بداية من شهر فبراير الماضي، واخذ حيز كبير من المتابعة من الجمهور، وحصول بعض من حلقاته

على المراكز الأولى في صدارة المشاهدات على "يوتيوب"، وأخذ مساحة حديث واسعة لمتابعيه على مختلف مواع التواصل الإجتماعي أهمها "فيسبوك، تويتر".

المسلسل من بطولة"نسرين طافش، إسلام جمال، ميريهان حسن، عفاف شعيب، امير صلاح، رشدي الشامي، تامر شلتوت، ومن تأليف وإخراج:أحمد سمير فرج.

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وسار الفنان أحمد رزق على ذات النهج في مسلسله الجديد "بخط الإيد" الذي تم عرضه

في الشهر الماضي وانتهت حلقاته يوم الاحد الماضي، وحاز على متابعة كبيرة من الجمهور ونسب مشاهدة مرتفعة على مختلف منصات المشاهدة على الإنترنت، من بطولةيسرا اللوزي، سوسن بدر، إيمان العاصي، محمد حاتم، خالد كمال"، ومن تأليف:هالة الزغندي، إخراج شيرين عادل.

وجاء "الأخ الكبير" للفنان محمد رجب، نجاح ضخم لموسم الدراما ماقبل رمضان، ومتابعة واسعة من مشاهدينه، نظراً لطريقة سرد القصة المثيرة للمتابعة، ليكن بذلك خطوة نجاح جديد في مسيرة رجب الفنية وجميع فريق العمل، المسلسل من بطولة"هبة مجدي، عبير صبري، أيتن عامر، دينافؤاد، محمد عز، هاجر أحمد، راندا البحيري".