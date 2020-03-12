"كان عادي" الأعلى مشاهدة في ألبوم ساندي الجديد على يوتيوب

سجلت أغنية "كان عادي" للفنانة ساندي الأعلى مشاهدة بين أغنيات ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، الذي طرح بالتدريج الشهر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:رياض الخولي،ألحان:شريف اسماعيل، توزيع:هاني ربيع. Advertisements يضم ألبوم "اتنين في واحدة" 8 أغاني منهم"زي التمثال، ريموت حياتك، طبع الشتا،كيس اسود، على خشبة المسرح"، وقد طرحته ساندي مصور بالكامل بطريقة "فيديو كليب" للمرة الأولى في مسيرتها الفنية.

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