أحمد بتشان يصدر أحدث أغنياته "بعد غيابه" على يوتيوب

طرح الفنان أحمد بتشان، كليب أغنيته الجديدة "بعد غيابه"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:محمد عاطف، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:عمرو عبد الفتاح، والكليب من اخراج:عماد قاسم. والكليب من اخراج:عماد قاسم. يذكر أن بتشان قد بدأ عام 2020 بأغنية جديدة "لازم أفهم" وحققت أكثر من Advertisements مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات: خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع: خالد عز، وتبعتها أغنية "بيني وبينك" التي سجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات: أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال". مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات: خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع: خالد عز، وتبعتها أغنية "بيني وبينك" التي سجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات: أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال".

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