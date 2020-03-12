راغب علامة يدعم "خليك بالبيت".. والمصريين: نحن في المنازل بسبب العاصفة

تضامن الفنان راغب علامة، مع الحملة الإعلامية " خليك بالبيت " عن طريق نشره لفيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أوضح علامة من خلال الفيديو دعمه للحملة وطالب جمهوره بالتزام المنازل حرصًا على السلامة العامة

من فيروس كورونا وأوضح إن العديد من الأعمال يمكن أن تتم داخل المنازل مثل الرياضة ، الاستماع للأغاني أو متابعة الأفلام وغيرها من الأنشطة.

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو

وأيد الكثير منهم الحملة كما تلقى تعليقات من مصر معلقة على العاصفة وإن المصريين متواجدين في البيوت بسبب سوء الأحوال الجوية ليس فقط خوفًا من الكورونا.

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الجدير بالذكر إن راغب علامة شارك العام الماضي في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس بجانب كل من محمد حماقي، سميرة سعيد واحلام الشماسي.