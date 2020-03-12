راغب علامة يدعم "خليك بالبيت".. والمصريين: نحن في المنازل بسبب العاصفة

تضامن الفنان راغب علامة، مع الحملة الإعلامية " خليك بالبيت " عن طريق نشره لفيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
أوضح علامة من خلال الفيديو دعمه للحملة وطالب جمهوره بالتزام المنازل حرصًا على السلامة العامةمن فيروس كورونا وأوضح إن العديد من الأعمال يمكن أن تتم داخل المنازل مثل الرياضة، الاستماع للأغاني أو متابعة الأفلام وغيرها من الأنشطة.
تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديووأيد الكثير منهم الحملة كما تلقى تعليقات من مصر معلقة على العاصفة وإن المصريين متواجدين في البيوت بسبب سوء الأحوال الجوية ليس فقط خوفًا من الكورونا.
الجدير بالذكر إن راغب علامة شارك العام الماضي في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس بجانب كل من محمد حماقي، سميرة سعيد واحلام الشماسي.
يبقى الإعلام اللبناني الدرع الحقيقي والفعال في قضايانا لذلك ادعم حملة إعلاميي لبنان تحت شعار #خليك_بالبيت للحد من انتشار وباء #كورونا بمبادرة من ناشرة موقع بصراحة #باتريسيا_هاشم #اعلام_لبنان_ضد_كورونا#WHO#Covid_19#فيروس_كورونا@Patricia_Hachem pic.twitter.com/xyOvxl8vQi— Ragheb Alama (@raghebalama) March 12, 2020
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