بالفيديو- عليا تتخطى المليونين في "روق علينا"

ميرنا وليد - بيروت - تخطت أغنية "​روق علينا​" للفنانة المصرية عليا حاجز المليونين مشاهدة على يوتيوب بعد حوالي أسبوع من طرحها. الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، وصورت عليا الكليب مع المخرجة بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، وتعود عليا بهذه الأغنية إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية منذ تقديمها ديو "اطمن" مع تامر حسنى.

وتقول كلمات الاغنية"روق علينا انت روقانك وحشنا ضحكتك بالدنيا بحالها نسمة في الجو بتنعشنا، الدنيا حتى لو دماغها مزعلانا، كله بيهون وانت معانا، ظبط ظبط ظبط عيشنا، عايشين في ضيقة بنقابل ناس خنيقة، عاوزين نفصل دقيقة، ملهاش لزوم سيرة الهموم ولا المشاكل، دى عيشنى ليلة من ليالى الانس الاصلية، خلينى أحس أن الحياة سهلة كده وطبيعية، انت اللى بتحليها في عينى وبتهونها عليا.