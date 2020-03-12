بالفيديو- ستيف بركات يهدي لبنان نشيد "Motherland"

ميرنا وليد - بيروت - يزور المؤلف الموسيقي وعازف البيانو اللبناني ​ستيف بركات​ بلده لبنان بهدف تحضير نشيد خاص للإحتفاء بالذكرى المئوية للبنان الكبير بعنوان "Motherland".

وفي هذه المناسبة يقول ستيف بركات: "استوحيت هذه التحية الموسيقية من طبيعة لبنان الخلابة وشعبه المميز المقيم والمنتشر في أنحاء العالم. والآن حان الوقت للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية وأن أقدّم نشيداً بعنوان "Motherland" كعربون تقدير لأسلافي الذين زرعوا الشغف وحب الحياة والموسيقى في داخلي."

وختم بركات قائلاً: "أتمنى من كل قلبي أن يكون هذا النشيد بمثابة رسالة سلام وأمل."

وسيشارك في "Motherland" عدد من الفنانين اللبنانيين المعروفين من ضمنهم روني برّاك (آلات نقر) ووسام عبد النور (عود) وجوزيف كرم (ناي).

سيضّم هذا النشيد أيضاً أوركسترا براغ الفيلهرمونية بقيادة المايسترو البريطاني Nic Rain (John Barry, Hans Zimmer)، أما التسجيل فسيتم مع الفائز بجائزة "الغرامي" مهندس الصوت Jan Holzner (Adele, Toni Braxton).

وسيصوّر ستيف بركات النشيد فيديو كليب مع المخرج بدري مجاعص وسيبرز الجمال الساحر لطبيعة لبنان. كما سيلقي الضوء على حب الحياة والانفتاح الثقافي الذي يتحلى بهما الشعب اللبناني.

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يذكر أن ستيف بركات جذوره لبنانية، ولد وترعرع في كندا، وقد قام بزيارة لبنان مرات عدة أهمها حين كان يشغل منصب سفير كندا لدى "اليونسف" حيث التقى الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري، وقدم له نشيد الـ Unicef العالمي وهو عمل فنيّ كان له الشرف بتأليفه خصيصاً لمناسبة الذكرى العشرين لمؤتمر حقوق الطفل.