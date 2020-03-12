داليا مصطفى بهجوم لاذع على زملائها: "لا ثقافة ولا وعي"

ميرنا وليد - بيروت - شنّت الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ هجوما على زملائها بسبب بعض تصريحاتهم التي تتضمن أسلوبا غير لائقا.

وكتبت داليا على صفحتها الخاصة: "مش عارفة أقول إيه وأبدا إزاي بس فعلا فيه بعض الممثلين الزملاء وهما ممكن يكونوا هايلين جدا جدا في شغلهم لكن الأفضل ليهم ولينا إحنا لأننا نصنف على إن كلنا واحد، إنهم ميتكلموش خالص خالص خالص في أي برنامج لأنهم بيفضحونا فعلا لا ثقافة ولا وعي على إنهم بيسجلوا مع مذيع ولا صحفي".

وتابعت: "والأكبر والأقوى من كده انهم ليهم معجبين كتيييييييير ولأنهم وده اللي مش قادرين يستوعبوه إنهم قدوة قدوة لناس كتير أوي أوي.. وأي كلمة مش مظبوطة أنت أو أنتي بتعتبروها هزار وخفة دم. صراحة هي شيء سخيف وأنت حضرتك بتهدم جيل بأسلوبك الركيك ومعنى ركيك مش رقيق يعني أسلوب متواضع في اللغة وعيب على حضرتك أو حضرتك كفنان يصدر من لسانك مثل هذه الألفاظ لأنك علم وغير كده وكده ارحمونا شكلنا بقي وحش أوي أوي أوي".

وختمت : "اه وعلى فكرة في نجم عظيم عظيم بمعنى الكلمة لكنه عمره ما طلع في أي برنامج أو مقابلة عابرة لأنه عارف كويس أوي إنه مش بيعرف يتكلم كويس وعادي يعني الراجل عايش وكلنا بنحبه ونموت ونتصور معاه ارحمونا بقى".

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