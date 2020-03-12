كاردي بي تؤجّل طرح اغنيتها

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت النجمة العالمية ​كاردي بي​ عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد طرح أغنيتها الجديدة لموعد لم تحدده بعد، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي يشغل الجميع في كل انحاء العالم.

على صعيد آخر كانت قد رفعت مؤخرا سيدة اسمها إيماني إليس دعوى قضائية ضد الفنانة كاردي بي بتهمة الاعتداء عليها وضربها والبصق بوجهها.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، حدثت المواجهة بين الطرفين في مبنى طبيّ أثناء مغادرة كاردي العيادة عام 2018، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور.

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