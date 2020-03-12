بلقيس فتحي: "كفاية كذب وإشاعات وطاقة سلبية"

ميرنا وليد - بيروت - اكّدت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ على ضرورة الكفّ عن التسجيلات الصوتية التي تتضمن سلبيات واشاعات.

وكتبت بلقيس على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الان بعد ان علمنا بخطورة كورونا وفهمنا كيفية اتخاذ التدابير الاحتياطية للوقاية وقرأنا جميع الأخبار المتعلقة بتطورات المرض، نقول كفاية لأصحاب البرودكاستات المليانة همّ وطاقة سلبية وتخويف زايد وإشاعات وكذب..اعملوا لهم اخفاء او حظر (حجر إلكتروني) واسترخوا في البيوت وعيشو حياتكم".

الجدير ذكره ان سلطان عبد اللطيف زوج بلقيس فاجأها مؤخرا بنشره الورود الحمر في بيتهما تعبيرا منه عن حبه الكبير لها بمناسبة عيد ميلادها.

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