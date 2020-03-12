جاستين بيبر يطرح فيديو كليب Available

ميرنا وليد - بيروت - أطلق النجم الكندي العالمي ​جاستين بيبر​ فيديو كليب أغنيته الجديدة Available.

النجم البالغ من العمر 26 عاماً يظهر في الفيديو كليب وهو يصعد على البيانو ويغني.

قام بإخراج الفيديو كليب Michael D. Ratner.

من ناحية أخرى يستعد بيبر ب لجولته الغنائية " Changes " المقرر أن تبدأ في 14 أيار/مايو.

وكانت قد لاقت أغنية "confirmation" ​ نجاحا كبيرا، اذ اقتربت من المليوني مشاهدة بعد أسبوع من طرحها على قناته الرسمية عبر يوتيوب، وهي من البومه الجديد "Changes"، والألبوم هو الخامس في مسيرة بيبر.

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