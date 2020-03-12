إعلاميو لبنان يطلقون حملة ” خليك بالبيت ” لمواجهة فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 06:53 مساءً - كشف عدد من الإعلاميين والصحفيين اللبنانيين عن إطلاقهم لحملة بإسم ” خليك بالبيت ” وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في لبنان .

وجاء من بينهم الإعلامي ” نيشان ” الذي قام بنشر مقطع فيديو طلب فيه من الجمهور التزام منازلهم للوقاية من كورونا .. فظهر قائلا : ” كورونا مش مزحة والوضع مخيف .. حتى إشعار آخر خليك بالبيت ” .

كما نشرت أيضا الإعلامية ” ديما الصادق ” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهرت فيه برفقة إبنتها ” ياسمين ” وهي تدعو إلى البقاء في المنزل طوال فترة انتشار المرض حتى ظهور حلا له .

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وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” خليك بالبيت .. معا ضد الكورونا فيروس ” .

وشارك ” طارق سويد ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” تحدث من خلاله عن أهمية الوقاية وإنها مسئولية كل فرد لحين اجتياز هذه الأزمة وشدد على أهمية الحملة في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس .

وتوجهت الحملة للمواطنين بالقول : ” الزموا منازلكم حرصا على من تحبون كرمالكن كرمالنا وكرمال بلدنا .. خليك بالبيت .. لبنان انتفض وانتصر على الأمراض السياسية واليوم يقود الثورة على كورونا .. حرصا على من تحبون احموا أحبتكم من منازلكم ” .