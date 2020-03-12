وفاة المخرجة توني مارشال

متابعة بتجــــــــــرد: توفيت المخرجة الفرنسية الأمريكية توني مارشال، وهي المرأة الوحيدة الفائزة بجائزة “سيزار” لأفضل إخراج عن فيلم “فينوس بوتيه إنستيتو” سنة 2000، الخميس عن 68 عاماً، على ما أعلنت وكيلة أعمالها لوكالة فرانس برس.

وأوضحت إليزابيت تانر أن توني مارشال توفيت “صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.”

وكانت توني مارشال، وهي ابنة الممثلة الفرنسية ميشلين بريسل والممثل والمنتج والمخرج الأمريكي وليام مارشال، انطلقت في مسيرتها السينمائية كممثلة سنة 1972 في فيلم للمخرج الفرنسي المعروف جاك دومي.

وقد خاضت تجربة الإخراج سنة 1990 من خلال فيلم “بنتيمنتو” ثم مع 10 أفلام طويلة منها “فينوس بوتيه إنستيتو” أشهر أفلامها الذي نالت بفضله جائزة “سيزار”، الرديف الفرنسي لجوائز “أوسكار” الأمريكية، عن فئتي أفضل مخرجة وأفضل فيلم.