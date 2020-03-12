بكنسيل: سأكون أكثر تعقلاً في زيجتي الثالثة

متابعة بتجـــــــرد: تعهدت النجمة البريطانية كيت بكنسيل بأن تكون أكثر تعقلاً في زيجتها الثالثة حتى لا تكرر فشلها في الحب، رغم اعتقادها أنها لم تكن السبب الرئيس في طلاقها مرتين.

وقالت الممثلة المولودة في لندن إنها دهشت بسبب عدم حماس شريك حياتها الأول لاستمرار علاقتهما، ورغم ذلك فإنها ما زالت تحبه، وتعتبره من أصدقائها المقربين، خاصة أنه والد ابنتها ليلي (21 سنة).

من جانب آخر، أعربت كيت عن سعادتها بإدانة المنتج السينمائي هارفي وينستين بتهمة التحرش والاغتصاب، منوهة بأن النساء في هوليوود ينبغي أن يعاملن باحترام وتقدير من دون استغلال لحاجتهن للعمل.

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وقالت إن دموعها انهمرت عندما عنفها وينستين بسبب رفضها حضور حفل العرض الأول لأحد أفلامها تضامناً مع أسر ضحايا 11 سبتمبر، ما أثار غضبه وأدى لمقاطعتها سينمائياً، بعد أن رفضت أساليبه في التحرش.

وأضافت أنها لا تري الحكم عليه بالسجن 23 عاماً قاسياً لأنه يجب أن يكون عبرة لغيره حتى لا تتكرر المأساة وتتعرض المزيد من النساء للابتزاز والتحرش مشيرة إلى أنها تبتهل إلى الله لكي تتخلص المهنة من هؤلاء الأشرار للأبد.

من جهة أخرى، ذكرت بكنسيل (46 سنة) أنها كانت حريصة منذ فيلمها الأول في عام 1993 على أن تنوع في أعمالها وتتخلص من أسر المرأة الجميلة، وبرعت بصفة خاصة في أفلام الأكشن مثل استدعاء كامل، والمهربة.