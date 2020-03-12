متابعة بتجــــــــــرد: توقع علماء حدوث تغيرات مناخية مؤثرة للغاية، تدمر النظم البيئية الكبيرة مثل غابات الأمازون بوتيرة أسرع بكثير مما توقع خبراء البيئة في السابق.

ويخشى العلماء من اختفاء غابات الأمازون المطيرة خلال 50 عاماً قادمة، مشيرين إلى أن العديد من النظم البيئية باتت على حافة الانهيار، بعد سلسلة خسائر قضت على الغابات التي تُساعد في امتصاص انبعاثات الكربون والحفاظ على تنوع الحياة البرية.

وبحسب دراسة نشرتها مجلية «نيتشر كوميونيكيشن»، فقد توصل فريق العلماء إلى توقعات مقلقة بعد تحليل أحداث بيئية لتقييم مدى السرعة التي يمكن أن تصل بها النظم البيئية إلى مرحلة الانهيار بناء على حجمها.

ويقول الدكتور سيمون ويلكوك، الباحث في كلية العلوم الطبيعية بجماعة بانجور في ويلز «للأسف فإن ما تكشفه أبحاثنا هو أن على البشرية الاستعداد لتغييرات بيئية كبرى في وقت أسرع مما كان متوقعاً».

وأضاف «ستؤثر هذه التغيرات السريعة على أكبر النظم البيئية وأكثرها شهرة في العالم بحسب الفوائد التي تعود بها على حياة البشر، بما في ذلك الغذاء والمواد المختلفة والأوكسجين والمياه».