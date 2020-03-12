متابعة بتجــــــــــرد: في بثٍ مباشر على تطبيق الصور إنستغرام، تمنّت الفنانة الجزائريّة فلّة إصابة المتظاهرين الجزائريين بفيروس كورونا المستجد، وظهرت في الفيديو وهي تصرخ باكيةً: “الله يخرب بيتكم يا وجوه الشر، أكرهكم”.
وشنّ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي هجوماً شرساً على فلّة الجزائريّة بعدما تمنّت المرض لأبناء وطنها، الأمر الّذي دفعها إلى تصوير فيديو اعتذرت فيه من الشعب الجزائري.
وقالت فلّة الجزائريّة في فيديو الإعتذار: “ما في حد بحبّه بعد ربنا غير الشعب الجزائري.. وظهرت بهذا الفيديو لأعلن إعتذاري رسميًا إلى كلّ الشعب الجزائري. بموت عليكم وبحبكم، ما تزعلون مني ولكنّي أمر بفترة صعبة والشكوى إلى غير الله مذلّة وأمرّ بأزمة صعبة في حياتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر فلّة الجزائريّة تتمنّى الكورونا للمتظاهرين.. وتصرخ باكيةً: “أكرهكم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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