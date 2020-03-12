كيم كارداشيان تنشر مقطعاً من كتاب.. هل تنبّأ بظهور فيروس كورونا منذ العام 2008؟

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة كيم كارداشيان لمتابعيها عبر تويتر صورة من كتاب من العام 2008 زعمت أنّه تنبّأ بظهور فيروس كورونا في العام 2020 وحظي بانتشار كبير على مواقع التواصل.

وفي التّفاصيل، ألّفت الكاتبة الرّاحلة سيلفيا براون، هذا الكتاب الّذي يرتكز على الشّقّ النفسي حيث ورد:” سيظهر في العام 2020 ، مرضاً شبيهاً بالإلتهاب الرئوي الّذي سيؤثّر على الرئة ومجاري الهواء كما أنّه سيتصدّى لأي علاج أو لقاح تقليدي سيختفي بسرعة تماماً كسرعة ظهوره ليعود بعد 10 سنوات ويختفي كلّيّاً في ما بعد …”.

وقد أشار موقع Snopes.com للتحقق من الحقائق إلى أن فيروس “سارس” قد حدث قبل بضع سنوات من نشر الكتاب وربما يكون مصدر إلهام لكتابة هذا المقطع.