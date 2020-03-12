بسبب فيروس كورونا… تأجيل حفل توزيع جوائز Kids’ Choice Awards

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت قناة نيكلوديون بأنها ستؤجل حفل توزيع جوائز 2020 Kids’ Choice Awards الذي كان من المقرر أن يقام في 22 من شهر آذار الجاري.

وجاء هذا القرار بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد ولضمان سلامة الأشخاص المشاركين في العرض بالإضافة إلى سلامة الجمهور الذي يحضر الحفل.

وقال متحدث باسم قناة نيكلوديون بأن الشركة ستعلن في المستقبل عن تاريخ إقامة الحفل من جديد.