اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك



""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو للفنان الكويتي عبد الله بوشهري الذي وُضِع في الحجر الصحي بعد عودته من زيارة قام بها لإيران إثر انتشار الوباء هناك. حيث ظهر وهو يخاطب ابنته الصغيرة حنين وهي تضع الكمامة على وجهها، ويخبرها بأنه لا يستطيع التقرّب منها أو لمسها. الأمر الذي تفاعل معه المتابعون باعتباره موقفاً مؤثراً بين أب وابنته، وراحوا يتناقلونه ليحقق نسبة مشاهدة عالية مع تعليقات تمنت له السلامة. مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بوشهري يخاطب ابنته من الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.