شكرا لقرائتكم خبر عن عليا تتخطى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بكليب "روق علينا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "روق علينا" للمطربة عليا حاجز الـ 2 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد 9 أيام من طرحها، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى، وإخراج بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى، وتعود عليا بهذه الأغنية إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات منذ تقديمها أغنية "اطمن" على طريقة الديو مع النجم تامر حسنى.

وتقول كلمات الاغنية" روق علينا انت روقانك وحشنا ضحكتك بالدنيا بحالها نسمة في الجو بتنعشنا، الدنيا حتى لو دماغها مزعلانا، كله بيهون وانت معانا، ظبط ظبط ظبط عيشنا، عايشين في ضيقة بنقابل ناس خنيقة، عاوزين نفصل دقيقة، ملهاش لزوم سيرة الهموم ولا المشاكل، دى عيشنى ليلة من ليالى الانس الاصلية، خلينى أحس أن الحياة سهلة كده وطبيعية، انت اللى بتحليها في عينى وبتهونها عليا.

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يذكر أن تامر حسنى اكتشف موهبة عليا منذ فترة، وبعدها قدمها لتغنى معه أغنية "اطمن"، كديو غنائى حقق نجاحا كبيرا، وكانت الأغنية هى ضمن أغانى ألبوم "اخترت صح" الذى تم اصداره عام 2010 وحقق نجاح كبير.