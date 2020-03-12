شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة لـ"الخليج 365": خبر ارتباطى بعمر كمال فبركة وانتظرونى مطربة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الصور التي كشف عنها مطرب المهرجانات عمر كمال مع الراقصة جوهرة خلال الساعات الماضية، التساؤلات حول ارتباطهما، لكن جوهرة نفت تلك الشائعات والأقاويل، وصرحت لـ الخليج 365" إن مسألة ارتباطهما غير واردة حاليًا، مشيرة إلى أنها تفكر في عملها فقط، وتسعى حاليًا لاستعادة مكانتها في الرقص الاستعراضي بعد فترة غياب.

وأوضحت أنها التقت عمر كمال صدفة في أحد الكافيهات وطلب أن يلتقط معها عدة صور بصحبة مدير أعمالها، مضيفت أنها شعرت بالغضب بعدما أبلغها المقربون أن هناك أخبارًا تفيد بخطوبتها من عمر كمال، وهو أمر عارٍ من الصحة.

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ووجهت الراقصة جوهرة رسالة إلى جمهورها من خلال مقطع فيديو لـ ”الخليج 365” قائلة: "أهلا ”الخليج 365” أهلا بالجميع شكرا لأنكم تشاهدوني الأن، أريد أن أشارككم أخباري حالياً، أنا أعمل حالياً علي أغنية جديدة، أنا لست مغنية ولكنني أحاول.. شكرا لدعكم وحبكم وكل ما تفعلونه من أجلي أنا احبكم ، أنا هنا أقوم بالعديد من العمل علي مشاريع جديدة من أجلكم أتمني أن تعجبكم واتمني ألا أخذلكم ..شكراً".

كما نفت جوهرة الأخبار التي تطاردها كل فترة عن زواجها من مدير أعمالها باسم عبد المنعم، موضحة أنها أخبار مفبركة، مضيفة أنها تعتبر باسم أخا وصديقا لها، حيث ساعدها في عملها ووقف بجانبها، وتستعد جوهرة لعمل غنائى جديد تقدم من خلاله عدة رقصات مختلفة واستعراضية، ستكون مفاجأة على حد قولها.

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش طرحا منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "عود البطل"، وعلى الرغم من نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه ما زال هناك انتشار كبير لمهرجان بنت الجيران، حيث لاقت الأغنية انتشارًا واسعًا وذاع صيتها ليتجاوز مدى الإعجاب بها المصريين والعرب فقد رقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كان آخرها فى شوارع فرنسا.