شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليقات الفنانين على حالة الطقس السيئ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد اليوم الخميس موجة من الطقس السيئ و غير المستقر، وفى تلك الأوقات حرص عدد كبير من الفنانين على مشاركة جمهورهم بأدعية و البعض الآخر تناول الموضوع بشكل كوميدى وشارك متابعيه بصور كوميكس عن الطقس، وكتب الفنان أشرف عبد الباقى، قائلا:" "عاصفة ترابية رهيبة".. عاملين ايه في الجو ده؟ خليك فى البيت".



اشرف عبد الباقى

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وكتب الفنان محمود البزاوى، قائلا :"شكرا لفرق برنامج حماية اطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي اللي بيلف في الشوارع وسط الاجواء الصعبة دي ربنا يجازيكم كل خير يا رب .. فيها حاجات كتير حلوة".



محمود البزاوى

وقال الفنان أحمد الشامى، "كنت رايح مشوار مهم و الحقيقة رجعت في كلامي لاني خفت اوصل و معرفش ارجع بس بصراحة في مجهود جبار من رجال الداخلية والمطافي و الاحياء..ربنا يعينكم علي الانتوا فيه ونشكركم جداً".

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احمد الشامى

ومن الفنانين الذين اكتفوا بكتابة أدعية، هم أحمد السقا و آمال ماهر ورنا سماحة، ونشر الفنان رامى صبرى صورة للشوارع خاليه من المواطنين و كتب عليها، " خصمت الشوارع اللى مشينا فيها".



احمد السقا



امال ماهر

وشارك كل من الفنان محمد أسامة أوس أوس، و محمد أنور بفيديوهات كوميدية، مرفقة بتعليق:" لما صاحبك يقولك تعالي ننزل دلوقتي الجو تحفه".



محمد انور



اوس اوس

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.