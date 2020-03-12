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كورونا يتسبب فى إلغاء حفلات عيد الأم لتامر حسنى ونيكول سابا والحلانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيمنع فيروس كورونا الاحتفال بعيد الأم كما هو معتاد بعد إلغاء الحفلات التي تقام على هامش هذه المناسبة، في محاولة من الحكومة للحد من انتشار الفيروس بشكل كبير في الحفلات.

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وأعلن النجم تامر حسنى منذ أيام تأجيل كافة حفلاته خلال شهرى مارس وأبريل حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات، وكان من بينهم حفل عيد الأم الذى كان مقرر اقامته داخل نادى وادى دجلة، بمشاركة النجمة اللبنانية نيكول سابا.

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كما أعلن النجم عاصى الحلانى، تأجيل حفله الغنائي يوم 26 مارس، في سهل حشيش بالغردقة، إلى موعد آخر.

وكتب عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات "تويتر": بناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2020 في مصر، والذي يتضمن تعليق جميع الفعاليات المتضمنة تجمعات بين المواطنين أو تلك التي تضمن انتقال المواطنين بين محافظة و أخرى..تقرر التأجيل إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً".

من جانب آخر لم يتضح الأمر حول إقامة أو إلغاء حفل المطرب أحمد جمال والمقرر لها غدا الجمعة بحديقة الأسرة  بمدينة الرحاب، وهو ما ينطبق أيضا على حفل المطرب ايوان والمطربة رنا سماحة المقرر إقامته يوم 20 مارس الجارى بسلطنة عمان.

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ويأتي الغاء بعض الأحداث الفنية مثلا المهرجانات السينمائية والحفلات الغنائية التي كان مقرر اقامتها تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الأحداث الفنية والتجمعات كنوع من الاجراءات التي يجب أن تتخذ لتقليل معدلات انتشار الفيروس بين المواطنين لحين إيجاد مصل له.

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