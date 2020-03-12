داليا مصطفى : ” فيه فنانين بيفضحونا في الإعلام “

كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 05:49 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” داليا مصطفى ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا انتقدت من خلاله عددا من الفنانين التي لم تذكر اسمائهم حول عدم صلاحيتهم للحديث في وسائل الإعلام بسبب عدم ثقافتهم وأسلوبهم الركيك في تصريحاتهم على حد قولها .

فكتبت قائلة : ” مش عارفة أقول إيه وابدأ إزاي بس فعلا فيه بعض الممثلين الزملاء وهما ممكن يكونوا هايلين جدا جدا في شغلهم لكن الأفضل ليهم ولينا إحنا لأننا نصنف علي إن كلنا واحد إنهم ميتكلموش خالص خالص خالص في أي برنامج لأنهم بيفضحونا فعلا لا ثقافة ولا وعي علي إنهم بيسجلوا مع مذيع ولا صحفي ” .

وتابعت : ” والأكبر والأقوى من كده انهم ليهم معجبين كتير ولأنهم وده اللي مش قادرين يستوعبوه إنهم قدوة لناس كتير أوي أوي وأي كلمة مش مظبوطة أنت أو أنتي بتعتبروها هزار وخفة دم صراحة هي شئ سخيف ” .

وأضافت : ” وأنت حضرتك بتهدم جيل بأسلوبك الركيك ومعني ركيك مش رقيق يعني أسلوب متواضع في اللغة وعيب علي حضرتك أو حضرتك كفنان يصدر من لسانك مثل هذه الألفاظ لأنك علم وغير كده وكده ارحمونا شكلنا بقي وحش أوي أوي أوي ” .

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واختتمت داليا مصطفى حديثها فقالت : ” اه وعلى فكرة في نجم عظيم بمعني الكلمة لكنه عمره ما طلع في أي برنامج أو مقابلة عابرة لأنه عارف كويس أوي إنه مش بيعرف يتكلم كويس وعادي يعني الراجل عايش وكلنا بنحبه ونموت ونتصور معاه ارحمونا بقى ” .