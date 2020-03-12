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كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 05:49 مساءً - ما زال الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” يثير الجدل بمنشوراته وخلافاته مع غيره من الفنانين على مواقع التواصل الإجتماعي .
فنشر وائل عبد العزيز صورة له مع الفنانة ” منى فاروق ” عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” هاجمها من خلالها وذلك بعد تدخلها في أزمته الأخيرة مع شقيقته معلقا على السبب من وراء قيامها بذلك هو من أجل ركوب ” التريند ” على حد قوله .
فكتب في تعليقه على الصورة : ” هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك .. عندي سؤال مهم ليكي هو إنتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم .. صحيتي فجأة تركبي التريند ” .
وتابع وائل عبد العزيز قائلا : ” حسبنا الله ونعم الوكيل .. غدا لناظره قريب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وائل عبد العزيز يهاجم منى فاروق : ” هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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