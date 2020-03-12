رغم اعتذار الزوج.. والد أنغام يؤكد انفصالها عن زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، العديد من التساؤلات حول عودته لزوجته الفنانة أنغام، بعدما أعلن مؤخرًا عن انفصالهما.

الموسيقار محمد علي، والد الفنانة أنغام، قال في تصريحات صحفية: “أنغام وأحمد انفصلا، ويقول اللي يقوله بس هما انفصلا”.

وكان أحمد إبراهيم، قد نشر صورة له وهو يقبل رأس أنغام، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “حقك عليا أنا يا ست الستات، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب، سيبك منهم”.

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وكان سبب المشكلة التي أثيرت بين أحمد إبراهيم وأنغام، هي عودته لزوجته الأولى ياسمين غيث، ووجه لها رسالة يوم المرأة العالمي قائلًا: “تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى”.

ورد على التعليقات التي تساءلت عن انفصاله عن أنغام، قائلًا: ” “الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أى إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعى للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتى زورا، النهاردة مستحيل استفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في اكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هى تحترم ده فيا”.

وأضاف: “أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، اكتر من 17 عاما مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندنى كتير .. أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عنى للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوه”.