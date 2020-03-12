رنا سماحة تتعرض لحادث سير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

نجت نجمة برنامج “ستار أكاديمي”، الفنانة المصرية رنا سماحة، من حادث سير مروع تعرضت له.

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور لسيارتها المحطمة جراء الحادث، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وروت تفاصيل ما حدث.

رنا كتبت: “الحمدلله ... رصيد الستر.. على طريق السويس عربيتي طارت دخلت جزيره وخرجت ومعرفش ازاي ربنا ستر وطلعت منها سليمه.. انا بخير الحمدلله.. ربنا يعوض علينا”.

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وكانت الفنانة المصرية رنا سماحة قد تحدثت مؤخرا عن تعرضها للنصب، وقالت: “تعرّضت فعلاً للنصب، فقد حدث أن تعاقدت مع شركة لإحياء عدد من حفلات ليلة رأس السنة، واعتذرت عن حفلات أخرى وعروض مغرية بسبب تعاقدي مع هذه الشركة، لكن فجأة ألغوا كل شيء ومُنيتُ أنا بخسائر مادية”.

وأضافت: “أن النصب في مهنتنا أصبح أمراً عادياً وسهلاً، والكثير من الفنانين يتعرّضون للخداع، لكن الأهم أن نتعلّم من أخطائنا ولا نقع فيها مجدداً».

المطربة الشابة تحدثت عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها تهتم بها جدا، وتحتب التواصل مع جمهورها، وكشفت كذلك عن رأيها في عمليات التجميل وأكدت أنها توافق عليها لو كانت لإصلاح عيب كبير، بينما ترفضها لو تستهدف فقط التشبه بفنانة بعينها.