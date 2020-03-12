كوبا تسجل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت كوبا، الخميس، عن تسجل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة الكوبية، في بيان، إنها اكتشفت إصابة 3 سياح إيطاليين بفيروس كورونا الجديد على اراضيها.

وأوضحت أنه تم رصد 4 سائحين إيطاليين يعانون من أعراض في الجهاز التنفسي يوم الثلاثاء عندما كانوا يقيمون في فندق بمدينة ترينيداد، في مقاطعة سانكتي سبيريتوس.

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فتم إرسال السائحين على الفور إلى معهد بيدرو كوري للطب في العاصمة الكوبية هافانا لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وأكدت نتائج المختبر الوطني أن 3 منهم مصابون بفيروس كورونا الجديد، لكن حالتهم مستقرة، ولا يشكل الفيروس خطراً على حياتهم حتى الآن، بحسب البيان الكوبي.

وأشارت وزارة الصحة، بحسب صحيفة "البريوديكو" الكوبية، إلى تنفيذ إجراءات المراقبة الوبائية والسيطرة على "الأشخاص الذين تم تحديدهم باعتبارهم مخالطين للمرضى الإيطاليين.

ووصل السائحون الإيطاليون إلى كوبا يوم الاثنين 9 مارس عبر مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا.