مدير "الطيران المدني": الإمارات أولى الدول التي حصنت نفسها من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف سيف السويدي، مدير عام هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات تعد من أول الدول في العالم التي اتخذت إجراءات احترازية لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال لـ"العين الإخبارية" إن الإجراءات الخاصة بالتصدي للفيروس في مطارات الدولة تسير وفق منظومة متكاملة وشاملة من جميع الجهات المعنية.

وأكد السويدي أن هذه الإجراءات الاحترازية تضمنت أساسا تجهيزات خاصة بالمستشعرات الحرارية، التي تقيس درجة حرارة الركاب، وانتشار الأطقم الطبية المتخصصة للكشف والفحص السريع للحالات المشتبه في إصابتها.