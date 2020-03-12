سخرية من كمامة أحلام المرصعة بالألماس.. وهذا رد فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أن المجوهرات التي تقتنيها الفنانة الإماراتية أحلام، سواء في مناسباتها الخاصة أو حفلاتها الغنائية، تُثير تفاعلا بين قطاع كبير من جمهورها؛ فبعضهم يسخر والآخر ينتقد، غير أن رد فعل أحلام يكون غالبا يحمل تجاهل الكثيرين منهم.

ولأننا حاليا في فترة تعاني فيها كثير من الدول من انتشار فيروس كورونا الذي ليس له علاج حتى الآن سوى بالنظافة الشخصية واستخدام الكمامة، كان لجمهور أحلام رأي في شكل الكمامة التي ترتديها أحلام، وصنع جمهورها من مجوهراتها مادة للسخرية.

ونشرت إحدى متابعات أحلام عبر موقع "تويتر" صورة لشكل الكمامة التي ترتديها أحلام؛ إذ طعمتها ببعض المجوهرات وعلقت قائلة: "كمامة الفنانة أحلام"، وأشارت فيها إلى حساب الفنانة الإماراتية على "تويتر"، حتى تحولت الكمامة المرصعة بالألماس هدفا لرواد التواصل الاجتماعي الذين سخروا منها على نطاق واسع.

وأعاد قطاع كبير من الجمهور مشاركة التغريدة عبر حساباتهم، وظلوا يعلقون بطريقة كوميدية على شكل الكمامة بالمجوهرات، غير أن بعضا من المتابعين تخطى الأمر عن كونه "مزحة" وبدأ ينتقد أحلام بسبب استعراض مجوهراتها بشكل عام على الملأ ودون أن تأخذ حيطتها من أن بعضهم ربما يحسدها أو يغضب منها.

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وكان لأحلام رد فعل تجاه ما فعلته المغردة التي تدون حسابها على تويتر باسم "منول"، حيث أعادت أحلام التغريدة؛ ما يشير إلى إعجابها بالأمر؛ إذ نشرت المغردة "سكرين" لإعادة تغريدة أحلام ونشرتها في حسابها وقالت: "أجمل شيء صارلي هالسنة إعادة تغريدة ليا من الفنانة أحلام".

ومؤخرا تركت مجوهرات أحلام التي ظهرت بها في حفل ختام موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية صدى كبيرا؛ إذ تداول العديد من مغردي "تويتر"، المجوهرات التي ارتدتها أحلام وبحثوا عن تفاصيل ومعلومات عنها، بعدما ارتدت عقدا وأقراطا من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، وبدوا واضحين للعيان في صورة نشرتها أحلام عبر حسابها الخاص على "تويتر"، وعلقت بالقول: "ليلتي في الرياض".

وأكدت بعض الحسابات على "تويتر" أن مجوهرات أحلام التي ارتدتها في الحفل وكانت من الألماس الأصفر والزمرد الأخضر صممت لها خصصيا من المصمم وتاجر الألماس اللبناني سامر حليمة وبلغت قيمتها 7 ملايين دولار".