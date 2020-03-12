كورونا يجبر الأردن على إلغاء "حفل أم كلثوم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الشركة المنظمة لحفل "أم كلثوم" بتقنية الهولوغرام عن تأجيل موعد الحفل حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الوضع الصحي العالمي المرتبط بفيروس كورونا.

فقد كان من المقرر أن يقام حفل كوكب الشرق أم كلثوم في الأردن نهاية هذا الشهر الجاري، وتم تأجيل موعد الحفل استنادا إلى التدابير التي اتخذتها وتتبعها الحكومة الأردنية للتعامل مع الوضع الصحي بطريقة تضمن السلامة العامة وأي إجراءات في هذا الصدد.

ولم تُسجل إلا حالة إصابة واحدة بالكورنا في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد أعلن عنها سابقا، والمصاب بالفيروس بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته العزل الصحي في المستشفى.

ومن أبرز القرارات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد في الأردن، أوضح وزير الصحة الأردني سعد جابر، أنه تم وقف السّفر من وإلى لبنان، ووقف السفر من وإلى سوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين (مع فلسطين).

وكغيره من بلدان العالم، اتخذ الأردن العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس؛ إذ قرر منع دخول غير الأردنيين إلى أراضي المملكة، خاصة القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وعلّق رحلاته إلى إيطاليا.

Advertisements

يشار إلى أن تقنية الهولوغرام، هي صورة ثلاثية الأبعاد، يتم إنشاؤها باستخدام إسقاط فوتوغرافي، وهو عبارة عن عرض مرئي يعيد إنشاء الصورة وعرضها بصورة ثلاثية الأبعاد، بطريقة عالية الجودة لتطفو في الهواء كمجسم هلامي ثلاثي الأبعاد يظهر كطيف من الألوان المتجسدة على الشكل المراد عرضه.

وليست هذه المرة الأولى التي تغنّي فيها كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح باستخدام تقنية "هولوغرام"؛ إذ سبق أن ظهرت ضمن فعاليات شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية، وفي دبي أوبرا في عام 2019، ومؤخرا على مسرح دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن استخدام خاصية الهولوغرام لتقديم حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، قوبل بغضب من بعض رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها متوفية وليست في حاجة لمثل هذه الحفلات في غيابها، بينما رأى البعض الآخر من الجمهور أن هذا النوع من الحفلات ضروري لإحياء أغانيها التي يعشقها الجمهور العربي، وتجربة فريدة لعيش لحظات من الزمن الماضي.