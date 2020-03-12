بعد ندمه لانفصاله عن زوجته.. بن أفليك بعطلة رومانسية مع حبيبته الجديدة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إثارته للجدل بسبب تصريحاته حول ندمه بشأن انفصاله عن زوجته السابقة ووالدة أطفاله الممثلة جينيفر غارنر واعترافه أنه كان السبب في إنهاء الزواج بسبب أنه مصاب بالسلوك القهري؛ وهو مرض يجعل صاحبه يشعر بالانزعاج والتوتر طوال الوقت، وهذا الأمر الذي يدفعه للقيام بأفعال تدميرية للذات مثل لعب القمار وممارسة العلاقات، ظهر بن أفليك 47 عاما، أثناء قضائه عطلة رومانسية مع حبيبته الجديدة الممثلة الكوبية آنا دي أرماس 31 عاما.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا رومانسية تجمع أفليك بحبيبته الجديدة وذلك أثناء قضاء عطلة على أحد شواطئ كوستاريكا وأظهرت جميع اللقطات الحب الذي يجمع بين الثنائي حيث ظهر أفليك في الكثير من الصور وهو يحاوط بيديه خصر حبيبته وبدا في غاية الرومانسية والسعادة وظهر أيضا وهو يلتقط بنفسه صورا لآنا.

والتقى أفليك وآنا للمرة الأولى أثناء تصوير فيلم Deep Water من إخراج أدريان لاين حيث لعب الثنائي دور البطولة وجرى تصوير الفيلم في نيو أورليانز ومن المتوقع ان يُطرح في دور السينما في نوفمبر المقبل.

وفي الأسبوع الماضي شوهد وجود الاثنين في كوبا مسقط رأس آنا؛ إذ نشرا عدة صور لهما تجمعهما بمحبيهما ومعجبيهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ووفقا لتصريحات مصدر مقرب لهما لمجلة "بيبول الأمريكية" فإن آنا كانت بمثابة مرشدة سياحية لأفليك؛ إذ اصطحبته لزيارة أماكنها المفضلة في كوبا وقد زارا العديد من المطاعم وتناولا الطعام الكوبي.

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وأكد المصدر أن أفليك كان في حالة مزاجية ونفسية رائعة أثناء رحلته مع حبيبته الجديدة.

وبدأت آنا مهنة التمثيل وهي في عمر الـ 18 عاما وانتقلت من كوبا لإسبانيا من أجل بدء مشوارها الفني، وكانت متزوجة من الممثل الإسباني مارك كلوتيه في عام 2011 ولكنهما انفصلا في عام 2013 بعد عامين فقط من الزواج.

وكان أفليك متزوجا من الممثلة الأمريكية جينيفر غارنر ولديهما ثلاثة أطفال وانفصلا بعد زواج دام 10 سنوات في الفترة ما بين عامي 2005 و2015 ولكن حصلا رسميا على الطلاق في عام 2018، وهذا الانفصال وصفه أفليك بأنه ندم حياته.