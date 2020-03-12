صابر الرباعي يُطلق الإعلان التشويقي لكليبه الجديد

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""الخليج 365"" من بيروت: شوّق الفنان صابر الرباعي متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي لكليبه الجديد الخاص بأغنية "ليلة من العمر" بطرح الإعلان الترويجي، تمهيداً لإطلاق الأغنية الكاملة والتي تتميز بالطابع الاحتفالي. يوم غد الجمعة الذي يصادف عيد ميلاده. علماً أنها من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، ومن ألبوم صابر 2019 وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يُذكر أن الرباعي أطلق خلال الأيام الماضية أوبريت "صنّاع الأمل" بمدينة دبي، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي بينهم راغب علامة وأصالة وحسين الجسمي وسعد لمجرد وبلقيس فتحي ونجوى كرم وكارمن سليمان.