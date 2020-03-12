نيللي كريم تؤذي قدمها بمشهد تصوير

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""الخليج 365"" من بيروت: سقطت الفنانة نيللي كريم أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة في أولى حلقات مسلسل "بـ100 وش"، الذي تصوّره لشهر رمضان المقبل. وهو ما سبب لها العديد من الجروح البسيطة بقدمها التي احتاجت لعملية تقطيب بسيطة، فيما ستخرج من غرفتها بالمستشفى، لتعود للتصوير قريباً.
يشار إلى أن المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار "الكوميدي الخفيف"، سيجمعها مع الفنانين آسر ياسين، شريف دسوقي ولؤي عمران. وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إخراج كاملة أبو ذكري.
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