شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى نصابة مع نيللى كريم فى مسلسل "بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة علا رشدى دور نصابة مع نيللى كريم فى مسلسلها الجديد "100 وش"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تنضم علا رشدى إلى فريق النصل مع آسر ياسين ونيللى، للقيام بعمليات النصب خلال أحداث العمل الذى كتيه أليف عمرو الدالى، وأحمد وائل وتخرجه كاملة أبو ذكرى وهو تعاون انتاجى مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ومن ناحية أخرى أصيبت النجمة نيللى كريم بمزق في قدمها اليمنى، وذلك اثناء تصوير مشهد خطر بمسلسلها " بـ 100 وش"، حيث كانت تستقل دراجة بخارية "موتوسيكل" برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط، لتصاب نيللى بمزق في القدم اليمنى، وطالبها فريق الأطباء بالراحة 3 أيام كاملة دون بذل مجهود.



علا رشدى فى بـ 100 وش

نيللى تشارك في مسلسل "100 وش"، بمشاركة آسر ياسين، والمسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 28 يوماً حتى الآن، وصورت أسرة المسلسل فى أكثر من لوكيشن، آبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

وتشارك علا رشدى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، للمخرج مصطفى فكرى، تأليف عمرو محمود ياسين ويشاركها فى بطولة العمل كريم فهمى، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغنى.