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شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى نصابة مع نيللى كريم فى مسلسل "بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر
ومن ناحية أخرى أصيبت النجمة نيللى كريم بمزق في قدمها اليمنى، وذلك اثناء تصوير مشهد خطر بمسلسلها " بـ 100 وش"، حيث كانت تستقل دراجة بخارية "موتوسيكل" برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط، لتصاب نيللى بمزق في القدم اليمنى، وطالبها فريق الأطباء بالراحة 3 أيام كاملة دون بذل مجهود.
علا رشدى فى بـ 100 وش
نيللى تشارك في مسلسل "100 وش"، بمشاركة آسر ياسين، والمسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 28 يوماً حتى الآن، وصورت أسرة المسلسل فى أكثر من لوكيشن، آبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.
وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .
وتشارك علا رشدى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، للمخرج مصطفى فكرى، تأليف عمرو محمود ياسين ويشاركها فى بطولة العمل كريم فهمى، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغنى.
الفنانة علا رشدى
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