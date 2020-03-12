شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا" يتسبب فى تأجيل إطلاق الكليب الجديد لكارول سماحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة، تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة مش هعيش، ولم تعلن عن موعد إطلاق الكليب الجديد، وذلك بسبب الظروف الصحية، والقلق الذي يجتاح لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت كارول في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر،"نظرا للظروف الصحية والقلق الذي نعيشه جميعا، سيتم تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتي الجديدة ‎#مش_هعيش إلى موعد آخر أعلن عنه قريبا...أتمنى على جميع عدم الإستهتار بالموضوع وتوخي الحذر، فالوقاية واجب علينا كأفراد لحماية أنفسنا ومجتمعنا".



كارول سماحة

وفي سياق متصل أعلنت السلطات الصحية اللبنانية اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3 حالات ، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية، وكانت السلطات الصحية فى لبنان، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد إجمالى الإصابات إلى 59 إصابة.

وقال المدير العام في وزارة الصحة اللبنانية الدكتور وليد عمار - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني- إن 4 إصابات تم تسجيلها في مستشفى "سيدة المعونات" و4 آخرين تم تسجيلهم مستشفى "اوتيل ديو".

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وأعلنت لبنان، أمس أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)، لرجل 56 عاما فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المصاب كان مسافرا خارج لبنان، وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالى العاصمة بيروت، قبل أيام، وكان يعانى من بعض الأمراض المزمنة.

وفي مرحلة تالية ، تم نقل المصاب إلى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى، عقب التأكد من إصابته بفيروس بفيروس كورونا ".