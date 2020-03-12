شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول إصابة هايدى كلوم بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم الشكوك حول إصابتها بفيروس كورونا، بعد مغادرتها المسرح أثناء تسجيل حلقة America's Got Talent بعد شعورها بالتعب والإعياء، ولكن تم الإعلان بعدها بإصابتها بتسمم غذائي.

وأخبر زملاؤها في لجنة التحكيم سيمون كويل وصوفيا فيرجارا وهوي مانديل، الجمهور أنها عانت من التسمم الغذائي، على الرغم من أنَّ مصادر أخرى اعترضت على هذا الوصف، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



هيدي كلوم

وأشارت مصادر من وراء الكواليس إلى إنها كانت تشعر بالمرض الشديد وليس التسمم الغذائي، كما تردد أنها يمكن أن تكون مصابة بفيروس كورونا، إلا أن البعض أشار إلى أنه لا يوجد سبب لافتراض أنها تعاني منه، وعلى الأرجح فإنها مصابة بمرض مختلف.

من ناحية أخرى طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جميع الدول، اليوم الخميس، "بالإصرار والصمود" فى المعركة مع وباء كورونا، وقال فى كلمة أمام دبلوماسيين فى جنيف، بعد يوم من توصيف "كوفيد-19" بأنه وباء، "وصفه بأنه وباء لا يعنى أن تستسلم الدول. فكرة تحول الدول من الاحتواء إلى تخفيف حدة الانتشار خاطئة وخطيرة".

Advertisements

ومضى قائلا، إنه يتعين على كل الدول وهى تواصل استراتيجية الاحتواء أن "تحقق توازنا جيدا بين حماية الصحة والحيلولة دون حدوث ارتباك اقتصادى واجتماعى واحترام حقوق الانسان"، وذلك بحسب تصريحات أوردتها المنظمة.

و كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، إن المنظمة ترى أن تفشى فيروس كورونا يشكل وباء، وأضاف خلال مؤتمر صحفى "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات "اللازمة"، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".

و أكد مدير منظمة الصحة العالمية، على أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.