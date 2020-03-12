شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق يدعو الله من شرفة منزله وسط الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان القدير رشوان توفيق بالدعاء إلى الله، من شرفة منزله، في ظل سقوط الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيىء التى تشهدها عدد من المحافظات مصر اليوم.

الإعلامية هبة رشوان توفيق، نشرت "فيديو" عبر حسابها بموقع فيس بوك، للفنان القدير رشوان توفيق، واقفا في شرفة المنزل، خلال سقوط الأمطار، داعيا الله بأن يعود ذلك بالخير إلى البلاد.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنان الكبير رشوان توفيق مساء مسلسل "عفاريت عدلى علام"، مع النجم الكبير عادل إمام، ومسلسل سلسال الدم ونصيبى وقسمتى 2، كما شارك في فيلم خيال مآته.



رشوان توفيق

الجدير بالذكر أنه بعد إعلان الأرصاد الجوية عن تقلب الطقس بصورة شديدة اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية، وكان أولها إجازة رسمية للمدارس والعاملين فى القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى إعلان الاستعدادات اللازمة فى المحافظات الأكثر تأثرا بهذه التقلبات الجوية.