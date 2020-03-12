شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لجمهوره بلندن: مش هقدر أساهم فى تجمعات عشان سلامتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر النجم تامر حسني لجماهيره فى لندن بعد تأجيل حفله المقرر هناك بعد تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يريد المساهمة فى أى تجمعات كبيرة للجماهير وخاصة أن المسرح مغلق حرصا علي سلامة الجماهير، لافتا إلى أنه قام بتأجيل كل حفلاته المقبلة تجنبا لانتقال العدوي.

وكتب تامر حسني عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"جمهوري الغالي في لندن وحشتوني جداً و كنت فرحان جداً بحفلنا القادم ولكن بعد تفشي الامراض بهذا الحجم في العالم كله سامحوني مش هقدر اساهم في تجمعات جماهيرية وخصوصاً حفلنا في مسرح مغلق حرصاً على سلامتكم ، طلبت من كل منظمين حفلاتي في العالم كله تأجيل كل الحفلات المقامه بأماكن مفتوحه و اماكن مغلقة وبعيداً عن سياسات البلاد في إعلانها التفصيلي عن حالتها انا يربطني بيكم محبة ومسؤلية إنسانية يشهد عليها ربنا تحتم عليا ان اكون امين على صحتكم".



تامر حسنى

وتابع :"علشان كده انا طلبت من منظم حفلتي في لندن شركه Stars Entertainment انهم يأجلوا الحفل لوقت يكون فيه الأوضاع افضل و استجابوا فورا لطلبي و دا موقف نبيل منهم يدل علي انهم شركه فعلًا محترمه و يهمها مصلحتكم و ان شاء الله نعمل الحفل في موعد لاحق.. لاسترداد التذاكر او الإبقاء عليها لموعد الحفل الجديد برجاء التواصل مع المسرح و الشركه المنظمه".

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وكان أعلن النجم تامر حسنى، تأجيل كافة حفلاته المحددة فى شهرى مارس وأبريل 2020، حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات لموجهة فيروس كورونا.

وقال تامر حسنى، عبر صفحته على فيس بوك:"حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات و التجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس فتم تأجيل كافه الحفلات القادمة و المحددة في كل من شهر مارس و شهر أبريل 2020 و نرجوا من الجميع اتخاذ كافه الإجراءات الصحية للحفاظ علي سلامه الأفراد و المجتمع..تامر حسني".