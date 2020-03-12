شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوس أوس بماكياج الكائنات الفضائية مع الأمطار.. إيه الحكاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر أحوال الطقس الممطرة على "إيفيهات" وتدوينات نجوم الفن عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، حيث سادت التدوينات والصور والفيديوهات الكوميدية الطريفة للتعبير عن صدمة الجميع من التغير الكبير فى الأحوال الجوية بمصر فى ظل عاصفة التنين التى تضرب جميع محافظات الجمهورية.

وغلبت على مشاركات النجوم الحديث عن انتظار هبوط كائنات فضائية على الأرض بعد هذا الطقس الغريب الذى تعيشه مصر حاليًا، حيث نشر النجم محمد أسامة الشهير بأوس أوس، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وهو يظهر بمكياج كائن فضائى، الذى كان يشارك به فى إحدى حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات"، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "تحذير: هنوصل مصر فى السابعة مساءً".

ولم يقتصر الأمر على "أوس أوس" فقط، لكن الفنان شيكو، شارك أيضًا بصورة من فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، الذى كان يجسد فيه دور "توت عنخ آمون" فى متحف تماثيل الشمع، وكان يتحدث فى هذا المشهد مع ممثل يؤدى دور محمد على باشا، وكتب على الصورة: "أنا عايز كائنات فضائية فى شهر 4 والنبى والنبى"، وفى التعليق على الصورة، كتب "ها ها ها ولد.. حاضر".

يشار إلى أن الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كانت قد قالت إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.





وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات لها، إلى أن هناك أيضًا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات، وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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وناشدت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، كانت قد حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من اليوم الخميس وحتى السبت، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.





وكشفت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحرى وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض فـى درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.