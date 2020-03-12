شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد العزيز لمنى فاروق: خلى الناس تعرف تنسى غلطتك وكفاية ركوب الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة جديدة إلى الفنانة منى فاروق، بعدما قامت الأخيرة بانتقاد تصرفه مع شقيقته ياسمين عبد العزيز حيث كتبت على فيس بوك "عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبد العزيز كده.. أختك أرجل منك"، ليرد عليها وائل على فيس بوك أيضاً وقال: "هو حد وقف جنبك غيرى لما الكل باعك عندى سؤال مهم ليكى هو مش انتى كنتى لسه بتنتحرى من كام يوم صحيتي فجأة تركبى الترند حسبنا الله ونعم الوكيل غدا لناظره قريب".



وائل عبد العزيز

وعاب وائل في تصريح لـ"الخليج 365" على تصرف منى فاروق موجهاً لها رسالة حادة قائلاً:"خلي الناس تعرف تنسي غلطتك يا مني وكفاية ظهور ومحاوله ركوب اَي ترند لو بتفكري ترجعي للبلد دي تاني!!.. وأنا آسف اني كنت من أوائل الناس الي وقفت معاكي لما كل ممثلين مصر ومنتجيها باعوكي.. آسف اني حاولت اساند".



منى فاروق

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كما وجه وائل عبد العزيز رسالة إلى الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز أيضاً حيث قال:"بالنسبه لمحمد بد العزيز.. انا مش هرد عليك احترما للوالد رحمه الله عليك وأخوك الأصغر منك الي مشوفتش منه حاجه وحشه.. ومبروك علي الفولوورز الجديدة وركوب الترند، وربنا عزز الراجل بشعور الغيرة والنخوة وللأسف احنا بقينا زمن الاسبور الي غابت فيه الرجال والغيرة علي أهل بيته!".

وبدأت الحكاية عندما انتقد وائل عبد العزيز تصرفات شقيقته ياسمين عبد العزيز وطبيعة علاقتها بالفنان أحمد العوضى واعتبر هذه العلاقة غامضة وأن صورها معه من عيد ميلادها ليست معتادة عليها وطالبها بالكشف عن نوع هذه العلاقة، لتخرج ياسمين عن صمتها بصورتها مع العوضي والتعليق المعروف "بحبك يا احمد"، ليخرج بعض من الفنانين وينتقدون تصرف وائل منهم منى فاروق ومحمد محمود عبد العزيز