شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يصل بلجيكا لإجراء عملية جراحية فى المرىء غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم أحمد فهمى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل مساء أمس، استعداداً لاجراء العملية الجراحية الثانية في المريء غداً الجمعة، وذلك بعد أن أجرى فهمي عملية أولى في القاهرة قبل شهرين ولم تحقق النجاح الكامل ولم تقضى على الآلام التي شعر بها على مدار العامين الماضيين.

ومن المقرر أن يعود أحمد فهمى إلى القاهرة غداً السبت بعد اجرائه العملية مباشرة، حيث أنه مرتبط بتصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" يوم الأحد المقبل، حيث نسق فهمى مع صناع العمل استكمال مشاهدة فور عودته الى القاهرة مباشرة حتى لا يعطل التصوير خاصة وأن الوقت ضيق ولا مجال للأجازات خلال هذه الفترة حتى حلول شهر رمضان.

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احمد فهمى واكرم حسنى فى تيمون وبومبا

مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول، لطفى لبيب، والطفل إسماعيل أحمد الجندى – نجل مخرج العمل – والطفلة هنا زهران، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات جار الاستقرار عليهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".